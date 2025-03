Vídeo de mulher nua é exibido durante julgamento do ex-presidente colombiano Uribe

Na última sexta-feira (7), a promotora Marlene Orjuela acabou cometendo uma gafe ao mostrar um vídeo de uma mulher nua, de forma acidental, em seu computador durante o julgamento por videoconferência do caso do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe. Na ocasião, a promotora estava compartilhando a tela porque queria exibir uma série de conversas telefônicas gravadas do celular de um assessor do ex-presidente.

Antes da exibição, enquanto procurava o arquivo na pasta de seu computador, Marlene também deixou escapar um vídeo de uma pessoa com nanismo que estava dançando ao som de uma música e segurando uma garrafa de bebida alcoólica. Após perceber o erro, a promotora clicou em outro local que começou a mostrar o vídeo de uma mulher seminua se exibindo para uma câmera à sua frente, a imagem estava alterada por inteligência artificial.

A situação constrangedora arrancou risos do júri, enquanto o ex-presidente permaneceu sem reação alguma diante do exposto na tela da promotora. Já Marlene ficou visivelmente envergonhada pelo contexto em que estava e pediu desculpas. "Meritíssimo, minhas desculpas. Queríamos mostrar tudo o que nos havia sido enviado, mas não previmos que isso aconteceria", disse Orjuela.

Julgamento do ex-presidente Uribe

O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, que governou o país entre os anos de 2002 a 2010, está sendo acusado de ter subornado testemunhas em processos criminais e fraude processual. Se for considerado culpado pela justiça, Uribe pode pegar até 12 anos de prisão por suborno e mais oito anos por fraude processual. A próxima audiência sobre o caso está prevista para ser realizada nesta terça-feira (11).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)