Ucrânia dispensa vistos para quem quiser ajudar na guerra contra a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está suspendendo temporariamente a exigência de vistos para quem quiser ingressar no país e estiver disposto a ajudar militarmente na guerra contra a Rússia. As informações são do G1.

O decreto de Zelensky entra em vigor nesta terça-feira (1º) e permanecerá ativo enquanto o país estiver sob alerta de combate.

Os ataques russos à cidade de Kharkiv levantaram uma onda de indignação nos ucranianos. O ocorrido seria um dos motivos pelo qual o líder do país estaria pedindo ajuda externa, informou a agência de notícias Associated Press.