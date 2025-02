Trump vai reter financiamento para escolas e universidades que exigem vacina contra covid

As escolas e universidades americanas que exigem a vacinação contra covid correm o risco de perder financiamento do governo federal sob decretado assinado por Donald Trump nesta sexta-feira, 14. A ordem de reter o dinheiro para essas instituições de ensino cumpre uma promessa de campanha do republicano, mas seu impacto tende a ser limitado. Isso porque nenhum Estado americano obriga a vacinação contra covid para os alunos do ensino fundamento e médio.

Entre as universidades, apenas 15 ainda exigiam a imunização até o final do ano passado, de acordo com o grupo ativista No College Mandates. O decreto orienta o Departamento de Educação e o Departamento de Saúde a criar um plano para acabar com a obrigatoriedade da vacinação contra a covid. Não está claro, contudo, quais fundos seriam usados como alavanca para isso já que a maior parte do financiamento federal para educação é determinado pelo Congresso

A ordem mira especificamente as vacinas contra a covid, que foram exigidas em alguns distritos, especialmente os mais progressistas, para estudantes que participassem de esportes ou para visitantes, incluindo pais.

As pesquisas mostram que a exigência aumenta as taxas de imunização entre os estudantes e reduz a circulação do vírus, com potenciais benefícios para a comunidade ao redor das escolas e universidades. Mesmo assim, a maior parte das políticas de obrigatoriedade da vacina contra covid teve duração curta no país.

A ordem não atinge as políticas estaduais que obrigam a vacinação das crianças em idade escolar contra outras doenças, como sarampo, caxumba, poliomielite, tétano, coqueluche e catapora. Essas exigências não se aplicam às crianças que, por razões médicas, não podem ser imunizadas.

Trump dá guinada em posição sobre vacinas contra covid

O decreto, embora tenha impacto limitado, reflete a guinada de Donald Trump na posição sobre as vacinas contra a covid. O republicano, que presidia os Estados Unidos no começo da pandemia, defendeu os imunizantes, contrariando os mais radicais da própria base.

Já na campanha para voltar à Casa Branca, Trump dizia com frequência que "não daria um centavo a qualquer escola que tenha obrigatoriedade de vacinação".

Logo após assumir a presidência, o republicano anunciou que reintegraria cerca de 8 mil soldados dispensados por se recusarem a tomar a vacina contra a covid.

Para chefiar o Departamento de Saúde do segundo governo, Donald Trump escolheu Robert F. Kennedy, que há décadas espalha teorias da conspiração e critica vacinas. A nomeação de RFK enfrentou resistências, mas foi aprovada no Senado, com a promessa de que ele não iria interferir nas políticas de vacinação. (Com agências internacionais).