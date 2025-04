Trump diz estar 'olhando para a Venezuela de maneira muito cuidadosa'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta, 16, que seu governo está "olhando para a Venezuela de maneira muito cuidadosa". Na semana passada, o líder venezuelano, Nicolás Maduro, assinou um decreto de emergência que permite que o país promulgue leis para rebater tarifas anunciadas pelo republicano.

Em entrevista à Fox Noticias, filial da Fox News no México, Trump também pontuou que, se tivesse vencido as eleições de 2020, "o Irã estaria quebrado hoje em dia", criticando medidas tomadas durante o governo de seu antecessor, Joe Biden. Os EUA estão, atualmente, em negociações com o país do Oriente Médio sobre o programa nuclear iraniano. A próxima reunião está prevista para este sábado.

O trecho exibido hoje é a segunda parte da entrevista com Trump feita pelo canal mexicano. Ontem, o presidente americano afirmou que seu governo pode pedir aos países que "escolham entre" a China e os EUA nas negociações comerciais.