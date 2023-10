'Tragam minha bebê de volta', diz mãe de menina que aparece em vídeo do Hamas

Nesta segunda-feira (16) o Hamas divulgou um vídeo de uma jovem franco-israelense, sequestrada pelos terroristas. A mãe de Mia Schem, pediu para que os líderes mundiais ajudassem a trazer de volta a filha dela.

"Vi que ela estava em condições estáveis, mas estou muito preocupada com ela (...) Estou implorando ao mundo para trazer meu bebê de volta para casa. Ela só foi a uma festa, a um festival, para se divertir e agora está em Gaza", disse Keren Schem.

O registro de Mia foi o primeiro divulgado oficialmente que mostrava que os reféns, sequestrados durante a incursão do Hamas no dia 7 de outubro, estavam vivos.



No vídeo, Schem aparece com um braço engessado e afirma que foi operada durante três horas e que está recebendo cuidados e remédios. Ela pede para voltar para casa assim que possível, para a família, para os parentes, para os irmãos. "Por favor me tirem daqui assim que possível", afirma.

Não há confirmações de quando o vídeo foi gravado, porém segundo uma análise do jornal norte-americano "The New York Times", há indicações de que parte das imagens foi filmada há pelo menos seis dias.



Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse acreditar que a jovem falou sob coerção, ou seja, sendo forçada a falar aquilo.

Mia é uma das cerca de 200 pessoas que estariam sob controle do Hamas dentro de Gaza, segundo Israel. Outra pessoa que esteve sob domínio do grupo terrorista foi Celeste, filha e neta de brasileiros, que teve a morte confirmada nesta terça-feira (17).

Entre os reféns há soldados israelenses, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade.



Um porta-voz militar israelense descreveu o vídeo de Schem como um “terror psicológico contra cidadãos de Israel” e disse que os militares continuarão a trabalhar para trazer os reféns para casa.

A liberação dessas pessoas é um dos pontos principais da resolução redigida por diplomatas brasileiros que será votada pelo Conselho de Segurança da ONU nesta terça.



O Al-Qassam, braço armado do Hamas, anunciou nesta segunda que os não israelenses são “convidados” que serão soltos “quando as circunstâncias permitirem”.