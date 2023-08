Toureiro sofre lesão grave após ser chifrado no ânus durante espetáculo; vídeo

Um toureiro sofreu um grave acidente, em Madrid, na Espanha, na última segunda-feira (14). A vítima levou uma chifrada no ânus e precisou ser retirado às pressas de uma apresentação, em Cenicientos, uma comunidade local. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e viralizaram na internet.

O vídeo mostra o momento exato em que Alejandro Conquero, de 28 anos, realizou manobras evasivas em torno do touro. A ideia era entreter a plateia por mais tempo. No entanto, um breve instante de distração o animal o golpeou.

O médico responsável pelo atendimento informou ao portal The Sun que o toureiro sofreu uma "perfuração na região perianal posterior, com potencial de afetar o esfíncter externo do ânus". Dada a gravidade da lesão, ele foi transferido de helicóptero para um hospital adequado.

VEJA MAIS

Este não é um caso isolado na recente história espanhola. Na semana passada, Enrique Ponce, de 48 anos, também foi chifrado por um touro em Cádiz, outra localidade do país. Além dos danos aos ligamentos dos joelhos, Ponce sofreu várias concussões, apontando para os perigos inerentes a essa prática tradicional e controversa.