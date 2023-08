Atlético de Madrid fecha patrocínio de €40 milhões com companhia aérea da Arábia Saudita

A Riyadh Air, uma subsidiária do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, tornou-se a nova patrocinadora principal do Atlético de Madrid. A parceria, prevista para se estender até a temporada 2026/27, está avaliada em €40 milhões anualmente. A Riyadh Air assumirá as responsabilidades de patrocínio da plataforma de criptomoedas WhaleFin.

No início deste ano, o clube da LaLiga decidiu encerrar sua parceria com o Amber Group, que estava em vigor desde junho do ano anterior.

Miguel Ángel Gil, CEO do Atlético de Madrid, expressou otimismo sobre a nova colaboração, afirmando: "Esta parceria representa uma oportunidade significativa para aprimorar as experiências de nossos fãs em todo o mundo. Estou confiante de que nossa aliança com a Riyadh Air impulsionará nosso clube a novas alturas."

A associação da Riyadh Air com o Atlético de Madrid está alinhada com a estratégia mais ampla do PIF, indicando seus interesses não apenas nos empreendimentos esportivos da Arábia Saudita, mas também no estabelecimento de uma presença internacional proeminente e no avanço das iniciativas econômicas do governo saudita. Fundada este ano, a Riyadh Air é a segunda companhia aérea do país, complementando a já existente Saudia.