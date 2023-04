‘Tartaruga ninja’: menino ganha apelido dos pais ao nascer com ‘cascas’ nas costas

Um bebê com uma rara doença recebeu o carinhoso apelido de “pequena tartaruga ninja” dos pais, devido a uma condição que o fez nascer com uma espécie de “casca” nas costas. Hoje com 18 meses, o menino, que vive na Flórida (EUA), já passou por duas cirurgias para remover as manchas da pele.

“Parecia uma espécie de marca de nascença, mas com algumas crostas. Foi um pouco preocupante, pois parecia que algo estava errado. Tínhamos que dormir com o James de lado, pois ele não conseguia abaixar a cabeça porque a casca era muito volumosa”, contou Kaitlyn McCallum, mãe do garoto, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

James foi diagnosticado aos 2 meses de vida com nevo melanocítico congênito (NMC), um tipo de marca de nascença pigmentada que pode aparecer em qualquer parte do corpo, sendo classificada de acordo com a dimensão.

Quando nasceu, o pequeno tinha 75% das costas cobertas, mas a mancha se espalhou rapidamente, provocando constantes coceiras. Aproximadamente 1% dos bebês de todo o mundo nascem com a marca.

A condição é provocada pelo desenvolvimento anormal das células pigmentadas durante o primeiro trimestre de gravidez. Apesar de ser benigno, se não houver tratamento, o nevo pode afetar o cérebro e a medula espinhal, levando a convulsões, além de aumentar o risco de câncer de pele no futuro.

James foi submetido a duas cirurgias de remoção e recebeu expansores de tecido para estimular a formação de uma nova camada de pele no local e evitar que a casca voltasse a crescer. O equipamento deve ser usado até o fim deste mês. Os médicos esperam que o menino esteja completamente curado em agosto, quando comemora o aniversário de 2 anos.

“O médico nos disse que uma vez que é removida, ela se foi. Ele só vai ter cicatrizes que serão mínimas e dará a James melhor qualidade de vida. Ele poderá contar uma história legal sobre isso (no futuro) e dizer que é uma mordida de tubarão ou algo assim”, brinca o pai, Tim McCallum.

