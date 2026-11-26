Senado da Argentina aprova reforma eleitoral que inclui suspensão das primárias em 2027

Após mais de cinco horas de debate, o projeto recebeu 43 votos a favor e 29 contra

O Senado da Argentina aprovou, nesta quinta-feira, 26, o projeto de reforma eleitoral integral, que inclui a suspensão das eleições primárias de 2027. Após mais de cinco horas de debate, o projeto recebeu 43 votos a favor e 29 contra.

Além da suspensão das primárias, o projeto prevê o impedimento às pessoas com condenação criminal por crimes de corrupção concorram a cargos públicos.

"Acredito que estamos votando por uma modernização significativa do sistema eleitoral. Podemos dizer que, em 2027, as pessoas votarão uma única vez, sem primárias, com cédula única e com candidatos sem antecedentes criminais. Isso será o melhor para a população", afirmou a senadora Patrícia Bullrich, aliada e ex-ministra da Segurança do governo de Javier Milei.