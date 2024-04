VÍDEO: Pedras enormes caem sobre carros em rodovia após terremoto em Taiwan

Uma câmera de um veículo registrou o momento exato em que pedras enormes rolam de uma montanha e caem sobre alguns carros em uma rodovia após o terremoto de magnitude 7.5, na escala Ritcher que atingiu a cidade de Taiwan, na China, na noite desta última terça-feira (02), manhã de quarta-feira na região afetada. No vídeo, é possível perceber que os veículos param ao perceberem o tremor. Em seguida, a pessoa que dirige um carro preto que aparece nas imagens passa a andar de ré para tenta fugir do deslizamento de pedras, mas o veículo acaba sendo esmagado por uma rocha gigantesca que surge lateralmente. Veja!

Segundo a localização do GPS da câmera do veículo, a queda das rochas foi registrada na cidade de Hualien, próximo à ponte sobre o rio Daqingshui, que acabou totalmente destruída devido o terremoto. A cidade onde aconteceu o deslizamento fica a 18 quilômetros do epicentro do tremor, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O Escritório de Transportes local informou ao canal estatal PTS que uma pessoa morreu após ter o carro esmagado pelas pedras. O órgão não detalhou, porém, se a pessoa que faleceu estava no veículo que aparece sendo atingindo no vídeo divulgado nas redes sociais.

O terremoto foi o mais forte a atingir Taiwan desde 1999. O tremor foi registrado pela agência meteorológica japonesa às 8h58, horário local. Dez pessoas morreram, mais de 1.000 pessoas ficaram feridas e 42 estão desaparecidas.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Rayanne Bulhões)