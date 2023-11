Papa Francisco se reunirá com familiares de israelenses reféns do Hamas

O papa Francisco deve se reunir, na manhã da próxima quarta-feira (22), antes de sua audiência geral semanal, com um grupo de 12 familiares de israelenses mantidos reféns pelo grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. A informação foi dada por uma fonte à agência de notícias Reuters. Devem se encontrar com o sumo pontífice parentes que, no mês passado, se reuniram com líderes italianos, e outros familiares que não estavam entre o primeiro grupo.

Nesta sexta-feira (17), o cardeal Pietro Parolin, número dois do Vaticano, disse que a Santa Sé acredita que a libertação dos reféns e um cessar-fogo são dois "pontos fundamentais" para resolver a crise. Ele confirmou a repórter durante uma audiência em Roma que o Vaticano está trabalhando em uma reunião entre o papa e os parentes dos reféns, mas não deu detalhes.

"A libertação dos reféns é um dos pontos fundamentais para a solução da situação atual, levando em consideração os aspectos humanitários daqueles que estão sendo mantidos - homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, mulheres grávidas", disse o secretário de Estado do Vaticano .