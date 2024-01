Nascimento raro: bezerro com duas cabeças surpreende em fazenda na Geórgia, EUA

Moradores de uma fazenda na cidade de Jefferson, no estado da Geórgia (EUA), foram surpreendidos com o nascimento de um bezerro com duas cabeças. O proprietário rural compartilhou um vídeo nas redes sociais, chamando a atenção para o caso incomum.

A condição rara, conhecida como policefalia, ocorre quando um animal nasce com mais de uma cabeça, apresentando crânios fundidos, dois pares de olhos, duas bocas e duas orelhas. A policefalia é uma má-formação genética que, embora rara, pode acontecer em mamíferos, sendo mais comum em bovinos, ovinos e suínos.