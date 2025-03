Macron saúda vontade de Zelensky de 'retomar diálogo' com Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou nesta terça-feira (4) a vontade de seu colega ucraniano Volodimir Zelensky de "retomar o diálogo com os Estados Unidos", informou o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa. O chefe de Estado, que conversou por telefone na segunda-feira à noite com Zelensky e Trump, "reiterou a determinação da França de trabalhar com todas as partes interessadas para estabelecer uma paz sólida e duradoura na Ucrânia", indicou a Presidência.

Zelensky propôs nesta terça-feira uma trégua com a Rússia que detenha os ataques aéreos e marítimos e empreender conversas sobre uma "paz duradoura" sob a "liderança" de Donald Trump, com quem quer "consertar as coisas". Além disso, afirmou estar disposto a assinar um acordo sobre a exploração dos recursos naturais ucranianos por parte dos Estados Unidos.

"A Ucrânia está absolutamente decidida a continuar sua cooperação com os Estados Unidos [...] um parceiro importante", disse horas antes, em uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, um dia depois de Trump cumprir com sua ameaça e ordenar uma "pausa" na ajuda militar americana.