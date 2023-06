Lula e Janja terão encontro com príncipe saudita que deu joias a Bolsonaro

Cmo último compromisso de sua agenda em Paris, na França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um encontro com o príncipe saudita Mohammed bin Salman al Saud, que deu conjuntos de joias no valor aproximado de R$ 16,5 milhões ao casal Jair Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro. Acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, Lula participará do jantar oferecido pelo herdeiro da Arábia Saudita e filho do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud. O evento está programado para iniciar às 20h na capital francesa (15h30 em Brasília), na Residência Oficial do Reino da Arábia Saudita em Paris.

Bin Salman, que tem 37 anos, presenteou Jair e Michelle Bolsonaro com joias milionárias no ano de 2021. O então presidente tentou trazer as joias ilegalmente ao país e incluir em sua coleção pessoal, mas o material acabou apreendido pela Receita Federal.

O príncipe saudita, cuja a família tem uma fortuna estimada em família US$ 1,4 trilhão, já atuou em diversos cargos no governo do seu país, como ministro da Defesa. No ano passado, foi nomeado como primeiro-ministro. Denunciado várias vezes por ataques contra o direito das mulheres, de pessoas LGBTQIA+ e cristãos, ele também foi acusado de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em um consulado saudita na Turquia em 2018. Segundo as denúncias, o herdeiro teria aprovado a captura do jornalista.