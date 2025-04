Israel já ocupa metade do território de Gaza após expandir zona tampão com a retomada da guerra

Israel expandiu drasticamente sua presença na Faixa de Gaza desde que relançou sua guerra contra o grupo terrorista Hamas no mês passado, controlando, até agora, mais de 50% do território.

A maior área contínua controlada pelo Exército israelense está ao longo da fronteira com Gaza, onde os militares demoliram casas palestinas, terras agrícolas e infraestrutura a ponto de torná-las inabitáveis, segundo soldados israelenses e grupos de direitos humanos. Essa zona tampão militar dobrou de tamanho nas últimas semanas.

Israel argumenta que este cerco é uma necessidade temporária para pressionar o Hamas a libertar os reféns restantes. No entanto, a terra que Tel-Aviv mantém - que inclui um corredor que divide o norte e o sul do território - pode ser usada para exercer um controle de longo prazo, dizem grupos de direitos humanos e especialistas em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse na semana passada que, mesmo após a derrota do Hamas, Israel manterá o controle de segurança em Gaza e pressionará os palestinos a deixarem o enclave.

A demolição perto da fronteira israelense e a expansão sistemática da zona tampão vêm ocorrendo desde o início da guerra, há 18 meses, segundo cinco soldados israelenses ouvidos pela Associated Press.

"Eles destruíram tudo o que puderam, atiraram em tudo que parecia funcional... (os palestinos) não terão nada para onde voltar, eles não vão voltar, nunca", disse um soldado que atuava com uma equipe de tanques protegendo as equipes de demolição. Ele e outros quatro soldados falaram à AP sob condição de anonimato por medo de represálias.

Um relatório documentando os relatos de soldados que estiveram na zona tampão foi divulgado nesta segunda-feira, 7, pelo grupo Breaking The Silence, um grupo de veteranos contra a ocupação. Alguns soldados - inclusive os que também falaram à AP - relataram como assistiram ao Exército transformar a zona em um deserto.

"Através de destruição ampla e deliberada, os militares prepararam o terreno para um futuro controle israelense da área", diz o grupo.

Questionado sobre os relatos dos soldados, o Exército israelense disse que está agindo para proteger seu país e especialmente para melhorar a segurança nas comunidades do sul devastadas pelo ataque de 7 de outubro de 2023. O Exército disse que não busca prejudicar civis em Gaza e que cumpre a lei internacional.

Gaza dividida em setores

Nos primeiros dias da guerra, as tropas israelenses expulsaram os palestinos das comunidades próximas à fronteira e destruíram a terra para criar uma zona tampão com mais de um quilômetro de profundidade, de acordo com o Breaking The Silence.

Tropas israelenses também tomaram uma faixa de terra conhecida como Corredor Netzarim, que isolou o norte - incluindo a Cidade de Gaza - do restante da faixa costeira, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas.

Quando Israel retomou a guerra no mês passado, dobrou o tamanho da zona tampão, empurrando-a até 3 quilômetros para dentro de Gaza em alguns lugares, de acordo com um mapa divulgado pelos militares.

A zona tampão e o Corredor Netzarim compõem pelo menos 50% da faixa, disse Yaakov Garb, professor de estudos ambientais na Universidade Ben Gurion, que examina os padrões de uso da terra entre israelenses e palestinos há décadas.

Na semana passada, Netanyahu disse que Israel pretende criar outro corredor que atravessa o sul de Gaza, cortando a cidade de Rafah do resto do território. O controle de Israel sobre Gaza é ainda maior, levando em conta as áreas onde recentemente ordenou que civis saíssem antes dos ataques planejados.

Bairros viraram escombros

Centenas de milhares de palestinos viviam nas áreas que hoje compõem a zona tampão israelense - região que era essencial para a produção agrícola de Gaza. Imagens de satélite mostram bairros antes densos transformados em ruínas, além de quase uma dúzia de novos postos militares israelenses desde o fim do cessar-fogo.

Quando o cessar-fogo foi anunciado em janeiro, Nidal Alzaanin voltou para sua casa em Beit Hanoun, no norte de Gaza. Sua propriedade ficava na borda da zona tampão e estava em ruínas.

Tudo o que restava era uma foto dele com a esposa no casamento, um desenho do rosto do filho em um prato de porcelana e a carcaça de uma figueira de 150 anos plantada por seu bisavô. Sua estufa foi reduzida a pedaços retorcidos de metal. O agricultor de 55 anos montou uma tenda nos escombros, com esperança de reconstruir sua vida.

Mas, quando Israel retomou a campanha e tomou sua terra, ele foi novamente forçado a sair. "Levei 20 anos para construir uma casa e em cinco minutos destruíram todos os meus sonhos e os dos meus filhos", disse, da Cidade de Gaza, onde agora vive em um abrigo.

Os bombardeios e ofensivas terrestres de Israel durante a guerra deixaram vastas áreas de cidades e vilas de Gaza destruídas. Mas a destruição de propriedades dentro da zona de amortecimento tem sido mais metódica e extensa, disseram os soldados.

Os cinco soldados que falaram com a AP disseram que as tropas israelenses receberam ordens de destruir terras agrícolas, canos de irrigação, plantações e árvores, bem como milhares de edifícios, incluindo estruturas residenciais e públicas, para que os terroristas não tivessem onde se esconder.

Vários disseram que suas unidades demoliram mais edifícios do que conseguiam contar, incluindo grandes complexos industriais. Uma fábrica de refrigerantes foi completamente destruída, deixando estilhaços de vidro e painéis solares espalhados pelo chão.

Zona de morte

Os soldados disseram que a zona tampão não tinha limites demarcados, mas que os palestinos que entraram foram alvejados.

O soldado do esquadrão de tanques contou que um trator blindado aplainava a terra criando uma "zona de morte" e que qualquer um que se aproximasse a 500 metros dos tanques era alvejado - incluindo mulheres e crianças.

Visivelmente abalado, ele disse que muitos dos soldados agiram por vingança pelo ataque de 7 de outubro.

"Vim aqui porque eles nos mataram, e agora vamos matá-los. E descobri que não estamos apenas matando eles. Estamos matando eles, as esposas deles, os filhos, os gatos, os cachorros, e destruímos suas casas", disse.

O Exército afirmou que seus ataques são baseados em inteligência e que evita "na medida do possível, causar danos a civis".

Longo prazo

Não está claro por quanto tempo Israel pretende manter a zona tampão e outras áreas dentro de Gaza. Ao anunciar o novo corredor no sul de Gaza, Netanyahu disse que o objetivo é pressionar o Hamas a libertar os 59 reféns restantes - dos quais 35 são considerados mortos. Ele também afirmou que a guerra só terminará quando o Hamas for destruído e seus líderes deixarem Gaza, momento em que Israel assumiria o controle da segurança no território. Em seguida, Netanyahu afirmou que Israel implementaria o plano de Donald Trump, de transferir os palestinos de Gaza, o que Israel chama de "emigração voluntária".

Alguns analistas israelenses dizem que o objetivo da zona tampão não é ocupar Gaza, mas garantir segurança até que o Hamas seja desmantelado. "Isso é algo que qualquer país sensato faria em relação às suas fronteiras quando se confronta com uma entidade hostil", disse Kobi Michael, pesquisador sênior do Instituto de Estudos de Segurança Nacional e do Instituto Misgav.

Mas grupos de direitos humanos afirmam que o deslocamento forçado de pessoas pode constituir crime de guerra e crime contra a humanidade. No caso específico das zonas tampão em Gaza, isso equivale a "limpeza étnica", porque está claro que as pessoas nunca mais poderão retornar, disse Nadia Hardman, pesquisadora da Human Rights Watch. Israel chamou essas acusações de infundadas e afirmou que retira civis das áreas de combate para protegê-los.