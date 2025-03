Importações de automóveis do Canadá e do México ficam isentas de tarifas por um mês

As importações de carros do Canadá e do México ficarão isentas por um mês das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos seus vizinhos, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (5).

As autoridades americanas conversaram com Stellantis, Ford e General Motors, disse a porta-voz Karoline Leavitt. "Vamos dar a eles uma isenção de um mês para veículos que entram sob o T-MEC", o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, "para que eles não sofram desvantagens econômicas", explicou em uma entrevista coletiva.

