Homens com barba são os preferidos pelas mulheres, aponta estudo

É muito comum escutar por aí que a barba é a maquiagem do homem. E, para as mulheres, o homem barbudo ganha alguns pontos em relação aos que estão sem. Isso foi comprovado em um estudo feito pela Universidade de Queensland, na Austrália, que indicou que a maioria das mulheres entrevistadas se sentem mais atraídas por homens com barba.

Ao todo, 8.250 mulheres participaram da consulta, divididas em três grupos. Elas tinham que avaliar fotos dos mesmos homens, mas algumas os viam com mais ou menos barba.

O resultado apontou que os homens com mais barbas foram considerados preferidos pela mulherada. Os com poucos pelo no rosto vinham em segundo lugar. Já os de barba muito comprida ou sem pelos receberam notas mais baixas. Com a pesquisa, pode-se concluir que barbas medianas, aquelas nem tão curta e nem tão longas demais, são considerados o tamanho ideal para as mulheres.

A pesquisa elaborada pelos australianos também analisou a preferência feminina na hora de escolher um relacionamento a longo prazo e, mais uma vez, os barbudos se deram melhor. Segundo os responsáveis pela pesquisa, a escolha se deve porque, para elas, a barba representa a "habilidade de um homem em competir por recursos", o que traz essa percepção mais primitiva no subconsciente feminino.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)