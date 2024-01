Frio polar já matou mais de 50 pessoas nos EUA

A onda de frio polar que atinge os Estados Unidos desde a semana passada provocou a morte de mais de 50 pessoas. Além disso, o clima extremo já fez com que milhares de voos fossem cancelados ou atrasados, congelou parques, causou interrupção de energia e interrompeu o tráfego nas estradas. As informações são do g1.

Reprodução/Twitter/@soyluisgabriel1

Um dos estados mais afetados pelo frio é Oregon, no noroeste dos EUA, onde foi declarado estado de emergência. Emissoras de TV do país atualizam as notícias: a rede ABC informou que 15 milhões de estadunidenses foram alertados sobre queda de neve e riscos com o congelamento. A partir de balanços oficiais dos estados, a rede CBS contabiliza 80 mortos pela onda de frio.

Há previsão de neve intensa na região dos Grandes Lagos (Cleveland, Ohio, Pensilvânia, Flórida e sul do Texas), onde as temperaturas podem chegar a -20ºC e -30ºC, neste sábado (20). O frio só deve amenizar a partir de segunda-feira (22), quando os termômetros devem marcar algo em torno de 0ºC.

Desde o dia 12 de janeiro, a onda polar que se espalha pelos Estados Unidos tem provocado fechamento de escolas e declarações de emergência de neve. Nesta sexta-feira (19), o distrito escolar da Filadélfia e as escolas públicas de Baltimore e de Pittsburgh cancelaram as aulas. Em Nashville, o fechamento das escolas durou a semana inteira, após uma nevasca.

Frio deve continuar

Para os próximos dias, espera-se que a sensação térmica caia para -17 graus em Chicago, -10 graus em Kansas e 8 graus na Filadélfia. Nova Orleans, Jacksonville, Flórida e Corpus Christi (Texas) estão com alertas de congelamento em vigor.

Autoridades recomendam que os cidadãos não saiam de casa, e que operem, com cautela, seus aquecedores. Especialistas também alertam para o risco de hipotermia, queda brusca de temperatura corporal que pode provocar letargia, confusão mental e até a morte.