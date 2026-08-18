França expulsará dois diplomatas iranianos em retaliação à agressão de franceses no Irã

O ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noël Barrot, afirmou nesta terça-feira, 18, que o país expulsará dois diplomatas iranianos nos próximos dias, em resposta à agressão sofrida por dois diplomatas franceses no Irã, no fim de julho.

"Eu havia anunciado que esse ato intolerável seria seguido de consequências", escreveu Barrot.

Segundo o ministro, a França ainda se posiciona ao lado do povo iraniano e apoia "seus artistas, cientistas e pesquisadores", que considera "principais vítimas" das tensões no Oriente Médio. "O povo iraniano, um grande povo, está preso entre a repressão sangrenta das manifestações de janeiro de 2026 e os bombardeios" da guerra, observou.