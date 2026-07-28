EUA lançam força-tarefa com Emirados Árabes para acelerar desenvolvimento de IA militar

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, em inglês) anunciou nesta terça-feira, 28, um acordo com os Emirados Árabes Unidos para estabelecer a primeira força-tarefa bilateral focada em acelerar o desenvolvimento de aplicações militares de inteligência artificial (IA).
A chamada força-tarefa Talon Synapse está programada para ser lançada formalmente nas próximas semanas. A equipe, com sede em Abu Dhabi, será composta por aproximadamente 20 profissionais americanos e dos Emirados com expertise em IA, dados e cibersegurança, pontuou o Centcom na rede X.
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"Este será um marco histórico enquanto trabalhamos com um de nossos parceiros regionais mais capazes para entregar rapidamente avanços em IA aos nossos combatentes", disse o comandante do Centcom, Brad Cooper.
No ano passado, Cooper e o Conselheiro de Segurança Nacional dos Emirados, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, discutiram a ideia de potencialmente formar a força-tarefa. Segundo a postagem, a parceria se concentrará na integração de aplicações de IA para suporte de inteligência, proteção de infraestrutura crítica e monitoramento do ambiente de segurança regional.