Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Quase 4 mil produtos brasileiros passarão a pagar tarifa de 37,5% para entrar nos EUA, diz CNI

Nova sobretaxa de 12,5% anunciada pelos Estados Unidos entra em vigor nesta sexta-feira (24) e afetará cerca de metade das exportações brasileiras destinadas ao mercado norte-americano

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Reprodução)

A nova tarifa adicional de 12,5% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros fará com que 3.985 itens passem a pagar uma tributação total de 37,5% para entrar no mercado norte-americano. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo a entidade, a medida atingirá US$ 12,4 bilhões em exportações brasileiras, o equivalente a 29,4% das vendas do país aos Estados Unidos. As novas tarifas começam a valer nesta sexta-feira (24).

De acordo com o levantamento da CNI, 4.060 produtos brasileiros serão alcançados pela nova sobretaxa. Desse total, 3.985 itens já estavam sujeitos à tarifa adicional de 25% e passarão a pagar 37,5% no total. Esse grupo representa US$ 10,8 bilhões em exportações, o equivalente a 80,7% do valor afetado.

Outros 75 produtos, que somam US$ 1,6 bilhão em vendas ao mercado norte-americano, serão tributados apenas pela nova alíquota de 12,5%, sem a incidência da tarifa anterior. Com isso, a CNI estima que 48,7% de todas as exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos estarão sujeitas a algum tipo de tarifa adicional.

Investigação dos Estados Unidos

As novas cobranças são resultado da investigação conduzida pelo governo norte-americano com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. O processo concluiu que o Brasil e outros países não adotam mecanismos considerados suficientes para impedir a importação de produtos fabricados com trabalho forçado.

A investigação envolveu 60 parceiros comerciais. Na decisão final, o Brasil foi incluído entre os países que, na avaliação do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), não aplicam de forma eficaz medidas para impedir a entrada de bens produzidos com trabalho forçado.

Posição da CNI

A Confederação Nacional da Indústria contesta a justificativa apresentada pelos Estados Unidos e afirma que o Brasil possui legislação voltada ao combate ao trabalho forçado, com mecanismos de fiscalização, responsabilização e proteção aos trabalhadores.

Em nota, o presidente da CNI, Ricardo Alban, defendeu a continuidade das negociações entre os governos dos dois países para reduzir os impactos da medida sobre a indústria brasileira. Segundo ele, a entidade mantém diálogo com o governo federal e com os setores mais afetados para discutir medidas que possam minimizar os efeitos da nova tarifa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estados unidos

tarifa

cni
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

BALANÇO

Quase 4 mil produtos brasileiros passarão a pagar tarifa de 37,5% para entrar nos EUA, diz CNI

Nova sobretaxa de 12,5% anunciada pelos Estados Unidos entra em vigor nesta sexta-feira (24) e afetará cerca de metade das exportações brasileiras destinadas ao mercado norte-americano

24.07.26 16h53

RECURSOS

Governo desbloqueia R$ 5,7 bilhões do orçamento de 2026 e reduz bloqueio de despesas

Revisão de despesas obrigatórias permitiu liberar parte dos recursos bloqueados e elevou a previsão de superávit das contas públicas

24.07.26 16h05

emprego

Número de trabalhadores PcD aumentou 12,16% no Pará, mas ainda está abaixo da média nacional

Levantamento do Dieese indica que apenas 1,07% do mercado de trabalho formal no Pará era ocupado por pessoa com deficiência

24.07.26 11h20

REDES SOCIAIS

UE aponta possível violação de legislação digital pelo TikTok na proteção de menores

Segundo a investigação do braço executivo da União Europeia (UE), a plataforma permite que menores configurem suas contas como públicas, tornando seus conteúdos visíveis a qualquer usuário, inclusive pessoas sem conta no TikTok

24.07.26 10h36

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

trabalho

Vagas de emprego em Belém: Museu das Amazônias abre oportunidades em diferentes áreas

Profissionais serão contratados em regime CLT e terão direito a benefícios como vale-alimentação, assistência médica e day off no aniversário

21.07.26 11h40

Férias escolares

Em Belém, famílias adotam lema: programe-se antes, curta depois

Mães e pais afirmam que se planejam desde o início do ano para promover lazer às crianças neste período de alto consumo

18.07.26 8h00

ALIMENTAÇÃO

Canetas emagrecedoras mudam cardápios de restaurantes em Belém

Pesquisa nacional indica que mais de 60% dos restaurantes já notam mudanças no comportamento de clientes que usam esses medicamentos

17.07.26 8h00

FIQUE DE OLHO!

FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores; veja se você tem direito

Entenda o cálculo para estimar o valor e o impacto na rentabilidade do Fundo de Garantia em relação à inflação

21.07.26 13h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda