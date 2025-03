EUA: Hegseth ordena redução no número de funcionários civis no Departamento de Defesa

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, enviou um memorando ordenando que a liderança do Pentágono, comandantes, combatentes e diretores de agências de defesa e de atividades de campo reduzam o número de funcionários civis do departamento.

No documento, ele diz que as demissões devem ter como objetivo "reduzir esforços duplicados e acabar com a burocracia excessiva através de uma análise honesta da força de trabalho".

"O efeito líquido será uma redução no número de funcionários civis de tempo integral" e "mais recursos para áreas em que mais precisamos", acrescenta o memorando, que não especifica o porcentual pretendido para a redução no quadro de funcionários.

A iniciativa pretende "realinhar o tamanho da força de trabalho civil e reorganizá-la estrutural e estrategicamente para estimular consistentemente os combatentes americanos, de acordo com a orientação da Estratégia de Defesa Nacional interina de Hegseth".

Serão tomadas duas medidas: primeiro, Hegseth pede prontidão para o Subsecretário de Pessoal e que ele ofereça aposentadoria voluntária para os funcionários civis elegíveis; segundo, a liderança sênior deve fornecer um gráfico organizacional de como deverá ser a organização no futuro. O prazo para entrega é 11 de abril.

Hegseth diz esperar que o programa de aposentadoria voluntária funcione e, assim, possa evitar "ações involuntárias que podem ser necessárias para alcançar os objetivos estratégicos".