EUA e Irã devem realizar próxima rodada de negociações nucleares na Itália

A próxima rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos sobre o rápido avanço do programa nuclear de Teerã acontecerá em Roma, no sábado, 12, segundo uma fonte do governo italiano. Enquanto isso, o chefe da agência de vigilância nuclear das Nações Unidas, conhecida como AIEA, confirmou separadamente que viajará ao Irã no final da semana, possivelmente para discutir maneiras de melhorar o acesso de seus inspetores ao programa iraniano.

Os comentários da fonte foram feitos enquanto o Ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse separadamente a jornalistas em Osaka, Japão, que o governo italiano havia dado o aval para sediar as negociações. "Recebemos o pedido das partes interessadas, de Omã, que desempenha o papel de mediador, e demos uma resposta positiva", disse Tajani. "Estamos prontos para acolher, como sempre, reuniões que possam trazer resultados positivos, neste caso sobre a questão nuclear."

Tanto autoridades iranianas quanto americanas não confirmaram imediatamente o local da segunda rodada de negociações. No entanto, é provável que Omã continue a mediar entre as duas partes. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse a jornalistas na segunda-feira em Teerã que o local das negociações "não é um assunto importante."

Os riscos das negociações não poderiam ser maiores para as duas nações, que se aproximam de meio século de inimizade. O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou repetidamente lançar ataques aéreos contra o programa nuclear iraniano se um acordo não for alcançado. Autoridades iranianas alertam cada vez mais que poderiam buscar uma arma nuclear com seu estoque de urânio enriquecido a níveis próximos aos de armas nucleares. Fonte: Associated Press.