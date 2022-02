Estudo descobre variante mais agressiva e virulenta do HIV

Uma variante do HIV que era desconhecida até então foi descoberta por cientistas da Universidade de Oxford. Ela é mais virulenta e circulou na Holanda nas últimas décadas. A equipe de pesquisadores identificou um grupo de 109 pessoas infectadas com o que eles estão chamando de variante VB, que significa subtipo B virulento. Os casos datam das décadas 1990 e 2000 e tiveram queda recentemente, de acordo com relatório divulgado na revista Science. As informações são do Estadão.

Conforme o estudo, pessoas com a variante VB tinham mais vírus no sangue e sofreram mais comprometimento do sistema imunológico que outros pacientes com HIV. Porém, com o início do tratamento, os medicamentos contra o vírus funcionam normalmente em pessoas que contraíram a variante. Por isso, ela não deve causar alarme.

Além disso, a propagação da variante está em declínio desde 2010. A descoberta faz parte de esforços para melhor entender como o vírus evolui. A equipe de Oxford identificou 17 casos incomuns enquanto analisava a base de dados da Europa relativos a pessoas que tiveram mais comprometimento imunológico e eram mais infecciosas quando foram diagnosticadas. Como todos os casos exceto dois deles eram da Holanda, os pesquisadores compararam os registros com milhares de dados do país.

Diferentes subtipos de HIV circularam em vários países, alguns mais severos ou transmissíveis que outros. O subtipo B é o mais comum nos Estados Unidos e na Europa Ocidental.

Para Joel Wertheim, especialista em evolução viral da Universidade da Califórnia, os achados destacam o quanto ainda há a ser descoberto sobre o porquê de um vírus que se espalha há muito tempo ainda conseguir evoluir e se adaptar. “A pandemia atual continua a nos lembrar que nós não devemos subestimar o potencial para adaptação viral".