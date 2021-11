Anvisa aprova primeiro tratamento para HIV com apenas um comprimido

Na segunda-feira (29), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro tratamento para HIV em apenas um comprimido. A medicação é uma combinação das substâncias lamivudina e dolutegravir sódico e pode ser prescrita para o tratamento completo da infecção do vírus em adultos e adolescentes acima de 12 anos com pelo menos 40 kg. As informações são do G1 Nacional.

"A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus que causa a Aids, já que reúne em uma dose diária dois antirretrovirais que não estavam disponíveis em um só comprimido. A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes", afirmou a Anvisa.

VEJA MAIS

O Brasil distribui gratuitamente antirretrovirais desde 1996 e, desde 2013, o Sistema Único de Saúde (SUS) garante tratamento completo para pessoas independentemente da carga viral.