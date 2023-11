Círio de Miami: Dezenas de fiéis saem em procissão na noite deste domingo (19)

Dezenas de fiéis saíram em procissão, na noite deste domingo (19), às 20h (horário de Brasília), pelas ruas de Miami, durante a realização do Círio de Nazaré nos Estados Unidos, na Igreja Santa Ca​tarina de Siena (Saint Catherine of Siena Catholic Church). Organizada pela comunidade católica de Kendall, cidade na área metropolitana de Miami, a procissão teve corda, berlinda e a presença da Imagem Peregrina, que foi acompanhada à luz de velas pelos devotos. A programação desta segunda-feira (20) inclui visita da Imagem Peregrina em Ave Maria, uma pequena cidade universitária na Flórida, criada em homenagem a Nossa Senhora, em 2007.

Álvaro Couto, integrante da Guarda de Nazaré, falou sobre a emoção do Círio de Miami, como vem sendo chamado, realizado pela primeira vez, com o tema “Fé e oração com Maria ultrapassando fronteiras”. “Primeiro, é um sentimento enorme de gratidão a gente ter sido escalado, convocado por Nossa Senhora e pela Guarda para estar aqui participando desse momento. O sentimento é difícil de descrever, porque é algo que a gente considera tão importante. Nossa senhora está aí rompendo fronteiras e levando esse sentimento, que normalmente só o paraense sabe e vive, para um dos principais países do mundo. Então, é algo que realmente passa um sentimento que ainda não é possível a gente descrever em palavras. Precisa depois acalmar para sabermos realmente a grandeza desse momento que a gente está vivendo.

A empreendedora paraense Daniele Vasconcelos mora na Flórida desde 2006. Devota de Nossa Senhora de Nazaré, ela está muito emocionada com a realização do Círio em Miami, com a Imagem Peregrina. Ela acompanhou a programação de peregrinações realizadas desde a chegada da Imagem nos Estados Unidos.

“O Círio é sem dúvida o maior patrimônio cultural do Pará. Participei do encontro com o Sebrae, Setur e o consulado brasileiro em Miami. Tenho certeza que o Círio de Miami está iniciando uma expansão de nossa cultura e assim atraindo não somente católicos, mas também pessoas de outras religiões para conhecer nossa cidade e participar dessa imensa corrente de fé”, disse.

A programação deste domingo (19) inclui a realização de uma missa na Igreja de São Vicente (St. Vincent Catholic Church, em inglês), na cidade de Margate, a 65 KM de Miami, pela manhã, no horário das 9h30 (Miami), e 11h30 (Brasília). Daniele participou da cerimônia religiosa e não conteve a emoção. “A peregrinação de hoje de manhã foi um sucesso. Eu ainda não estou acreditando que tudo isso está acontecendo. Existem paraenses aqui que, infelizmente, não podem ainda sair do país. Mas seguem na sua devoção por Nossa Senhora de Nazaré, pedindo por suas graças e, principalmente, pelo tão sonhado Green Card”, afirmou a empreendedora. Um portador de Green Card (cartão verde) é uma pessoa que possui autorização para residir e trabalhar nos Estados Unidos permanentemente.

Daniele completou: “E hoje ela veio até eles. A palavra de hoje foi sobre ter coragem, não deixar o medo tomar conta da gente e sermos instrumentos de amor. Eu particularmente me senti abençoada pela ‘Nazinha’ hoje na minha missão com as mães solo na minha ONG”, comentou.

De acordo com o responsável pela realização da procissão nos Estados Unidos, Carlos Waldney, desde o ano passado há a tentativa de levar a Imagem de Nossa Senhora para perto da comunidade católica brasileira que reside em Miami.

“Depois de muitas tratativas, conseguimos organizar tudo para este ano e vamos realizar aqui um breve momento de representação da grandiosidade do Círio de Nazaré. Vamos conduzir Nossa Senhora pelas proximidades da igreja, em uma Berlinda, com toda a devoção que ela merece”, conta Carlos Waldney.

Antônio Salame, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), explica sobre o objetivo de expandir o Círio para outros lugares. “Nosso maior objetivo é evangelizar, levar nosso Círio de Nazaré para todos os locais, para levar a mensagem de fé e devoção. A comunidade católica em Miami é bem expressiva, então conseguimos atender este pedido e Nossa Senhora estará mais próxima deles”, ressalta.