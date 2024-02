Castração química: Madagascar pode adotar medida para pedófilos

A pena de castração química para punir pessoas condenadas por pedofilia poderá ser aplicada em Madagascar, país da África. A medida é prevista por um projeto de lei aprovado nesta semana.

O texto da proposta, segundo informações da AFP, prevê pena de castração cirúrgica para "autores de estupro cometido contra criança menor de dez anos". Também prevê a castração "química ou cirúrgica" de estupradores de crianças entre dez e 13 anos.

A exceção vale para quando o condenado for menor de idade.

A medida prevê que a castração, além de química, pode ser feita por meio de uma cirurgia. A norma, aprovada tanto na Câmara, quanto no Senado, deve ser homologada pelo Supremo Tribunal Constitucional do país, antes de ser sancionada pelo presidente, Andry Rajoelina.

Críticas

A matéria foi duramente criticada pela Organização Não Governamental (ONG) Anistia Internacional, que classificou a proposta como um "tratamento cruel, degradante e desumano". A ONG justifica que tal punição não resolveria a questão do estupro infantil. Por isso, a recomendação da organização é que a presidência de Madagascar vete a lei.

A ONG também alegou que a medida não era compatível com "as disposições constitucionais do país contra a tortura e os maus tratos, e com as normas regionais e internacionais relativas aos direitos humanos".

Por outro lado…

Porém, o ministro da Justiça local, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, afirmou que Madagascar "é um país soberano que tem todo o direito de modificar as suas leis".