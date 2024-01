Bill Clinton está na lista pessoas ligadas a Jeffrey Epstein, que comandou esquema de tráfico sexual

Após a Justiça dos Estados Unidos tornar públicos vários documentos ligados ao processo contra o bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, que comandou um esquema de tráfico sexual, nomes de homens poderosos surgiram na lista de pessoas que tinham alguma ligação com Epstein, entre eles os ex-presidentes Bill Clinton e Donald Trump e um membro da realeza britânica, o Príncipe Andrew.

VEJA MAIS

O bilionário norte-americano cometeu suicídio em 2019, aos 66 anos, enquanto estava preso aguardando julgamento por acusações federais de tráfico sexual, após ser acusado por dezenas de mulheres de forçá-las a prestar serviços sexuais a ele e a seus convidados em sua ilha particular no Caribe e nas casas que ele possuía em Nova York, Flórida e Novo México. Antes, ele se declarou culpado de solicitar prostituição a uma menor em 2008.

Grande parte dos documentos tornados públicos nesta quarta-feira não inclui episódios específicos de irregularidades cometidas por outros homens, além de Epstein.

No caso de Clinton, ele é citado em um extenso depoimento de maio de 2016 de Johanna Sjoberg, uma das supostas vítimas de Epstein. Ela contou ter convivido com o financista de 2001 a 2006 e foi questiona se Jeffrey alguma vez falou com ela sobre o ex-presidente durante esse período.

“Ele disse uma vez que Clinton gosta delas jovens, referindo-se a meninas”, declarou. Em outra ocasião, enquanto voava com Epstein em um de seus aviões, Johanna Sjoberg disse que eles fizeram uma parada não planejada em Atlantic City, N.J. “Jeffrey disse: ‘Ótimo, vamos ligar para o Trump’”, disse em seu depoimento, acrescentando que o financista sugeriu que eles visitassem o cassino de Trump, também ex-presidente dos Estados Unidos.

No caso de Príncipe Andrew, o segundo filho da Rainha Elizabeth II, a mesma testemunha afirmou que quando foi apresentada a ele pela primeira vez, ele colocou a mão em seu peito.

Bill Clinton nunca foi acusado de qualquer irregularidade relacionada ao Jeffrey. Um porta-voz afirmou na noite desta quarta-feira (3), que ele não se opôs à divulgação dos documentos que o mencionam. Em 2019, Bill Clinton já havia emitido uma declaração dizendo que não sabia nada sobre os “crimes terríveis” de Epstein.

Já Trump declarou que teve uma “desavença” com Epstein anos atrás e “não era um fã”.

O incidente envolvendo Príncipe Andrew já havia se tornado público e ele acabou perdendo a maioria de seus títulos reais devido à sua associação com Epstein. O príncipe resolveu uma ação civil com Giuffre no ano passado por uma quantia não revelada e negou qualquer irregularidade.