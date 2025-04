Babá que agrediu bebê em creche dava comida caída no chão às crianças

Uma estagiária de 17 anos revelou cenas chocantes de maus-tratos em uma creche na cidade de Torrejón de Ardoz, na Região Metropolitana de Madri, Espanha. Ela registrou em vídeo o momento em que uma bebê de 1 ano e meio era agredida por uma das cuidadoras. O caso veio à tona na última quinta-feira (10/4) e resultou na prisão de quatro funcionárias da instituição, incluindo a diretora.

Segundo relato da jovem ao jornal El Mundo, ela começou o estágio na creche Cascanueces no dia 7 de abril e logo ficou alarmada com a forma como as crianças eram tratadas. Ela contou que muitos bebês chegavam chorando ao refeitório e que, em algumas situações, se a comida caísse no chão, as cuidadoras obrigavam as crianças a pegarem o alimento do chão e comê-lo. "Se não comesse, ficava sem comida", relatou.

Desconfiada de que os maus-tratos eram frequentes, a estagiária decidiu filmar escondido as cenas para ter provas e alertou sua mãe sobre os abusos. As imagens foram entregues aos pais da bebê agredida, que procuraram a polícia imediatamente.

Após a denúncia, ao menos uma professora, dois funcionários e a diretora da creche foram presos, mas liberados no dia seguinte sob medidas cautelares. Durante a investigação, elas estão proibidas de trabalhar com menores de idade.

Até agora, apenas duas famílias formalizaram queixa na delegacia. A creche Cascanueces, que funciona há mais de 20 anos, não abriu as portas na sexta-feira (11/4). A prefeitura local se mobilizou para ajudar os pais a encontrarem novas instituições para as crianças.