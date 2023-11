Morre aos 74 anos George Brown, baterista da banda funk Kool and the Gang

"Celebration", um hit da banda funk Kool and the Gang, fez história nas festas em Belém nos anos 80. E essa música vai sempre lembrar o baterista da Kool, George Brown, que faleceu aos 74 anos de idade, na quinta-feira (16), em sua casa, em Los Angeles (EUA). A informação foi divulgada pela sua gravadora, a Universal Music.

Além dessa composição, ele também é dono dos hits "Ladies Night" e "Jungle Boogie".

O músico enfrentava um câncer pulmão.

VEJA MAIS

CARREIRA

"Funky", como era conhecido na banda, era um dos sete amigos de Jersey City, Nova Jersey, que em 1964 formaram um grupo instrumental de jazz e soul, o Jazziacs. Entre os integrantes figuravam Robert "Kool" Bell no baixo, o irmão Ronald Bell nos teclados e Charles Smith na guitarra. Com informações do site Terra.

Até chegar a ser a Kool & The Gang, a banda recebeu diversos nomes, como New Dimensions, Soul Town Band e Kool & the Flames. Os músicos assinaram com a De-Lite Records e lançaram um primeiro álbum totalmente instrumental em 1970. No entanto, depois de três anos, o sucesso veio com a mistura de jazz e funk e, ainda, os primeiros vocais na faixa "Jungle Boogie", uma referência para as gerações posteriores, da era do acid jazz. Em 1974, "Hollywood Swinging" , novo sucesso da banda, que após uma entressafra em busca da identidade musical, adotou de vez o funk, em 1979, com os hits "Ladies Night" e

O sucesso veio três anos depois, quando começaram a misturar jazz e funk, incluindo seus primeiros vocais na faixa "Jungle Boogie", que virou hit e um funk bastante influente para as gerações posteriores, da era do acid jazz. Eles repetiram a dose em 1974, com "Hollywood Swinging", e após uma entressafra em busca de sua identidade musical, voltaram 100% funk em 1979 com "Ladies Night", um de seus maiores sucessos, só superado pelo hit de 1980 "Celebration". Outras faixas conhecidas da banda incluem "Funky Stuff", "Get Down on It", "Fresh", "Cherish" e "Too Hot".

A batida característica do baterista nas primeiras gravações de Kool & the Gang foi fortemente sampleada por artistas como Beastie Boys, Jay-Z, Madonna, Janet Jackson, Cypress Hill, P. Diddy e The Killers. Ele se dizia "totalmente honrado" com a frequência com que sua música era reutilizada por artistas das novas gerações.

"Jungle Boogie",