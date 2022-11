Monique Malcher fala das suas lembranças de Copa do Mundo

A mistura entre literatura e futebol ganhou um novo capítulo, para falar a maior paixão dos brasileiros em tempos de Copa do Mundo, alguns autores participam do projeto ‘A Copa é Nossa’. Uma série de textos assinados por artistas e escritores de diferentes regiões do país serão disponibilizados ao longo do calendário da competição mundial. Neles, os escolhidos falam sobre a sua relação com o campeonato e o futebol e as vivências únicas encontradas de quatro em quatro anos.

O primeiro texto já está disponível de forma online e mostra as recordações do artista visual indígena Kadu Xukuru, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, em 2002. O escritor conta sobre os dias de sua infância vividos no interior de Pernambuco, além de destacar os jogadores de origem indígena no futebol brasileiro.

Nas oitavas de final, quando a fase de grupo for finalizada, a cantora Salma Jô, vocalista da banda goianiense Carne Doce, assinará o segundo texto da ‘A Copa é Nossa’. A vivência estará disponível no sábado (03).

Para as quartas de final, quem entrará em ‘campo’ é a escritora, jornalista, antropóloga e artista plástica paraense Monique Malcher. Na quinta-feira, dia 08, a artista vai falar sobre a sua relação com o futebol.

Vencedora do Prêmio Jabuti com a obra ‘Flor de Gume’, em 2021, ela recebeu a premiação na categoria Contos.

“Nessa crônica poema, falo um pouco sobre minha relação com o futebol, olhando pra mim não só como mulher, mas como a menina que fui. Tentando relembrar como eu entendia a Copa do Mundo no interior do Pará onde eu cresci. E cresci com uma família imensa, que se reunia pra muita coisa. Hoje longe de tudo, também tento retomar minha relação com o futebol, que é um espaço para nós mulheres também”, antecipou Monique.

Nascida em Santarém, interior do Pará, atualmente a escritora reside em São Paulo. ‘Flor de Gume’ foi lido por mais de 20 clubes de leitura espalhados pelo país em quase dois anos, sendo alguns do projeto Leia Mulheres e um do Memorial da América Latina.

Nas outras duas últimas fases da competição, os textos da série serão publicados sempre um dia antes de cada de iniciar as decisões. Na semifinal, o texto será assinado pelo cantor, compositor e escritor gaúcho Vitor Ramil. A publicação vai será no dia 12 de dezembro, uma segunda-feira. O texto final vai ao ar dia 17, no sábado.

Os textos podem ser lidos no www.itaucultural.org.br.