Mega Sena 2582 e Lotofácil 2786: paraenses estão entre os premiados nos concursos; confira

No Pará, 120 apostadores foram premiados na Mega Sena 2582 e Lotofácil 2786. Os sorteios foram realizados às 20 horas da última quarta-feira (12) e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações e os municípios dos ganhadores.

VEJA MAIS

Mega Sena - concurso 2582

Os números sorteados foram: 10 - 14 - 17 - 19 - 21 - 24

No sorteio da Mega Sena 2582, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas sorteadas, acumulando o prêmio de R$ 9 milhões para o próximo concurso.

No Pará, 113 paraenses foram premiados na modalidade. Duas apostas dos municípios de Belém e Castanhal acertaram cinco números, cada uma garantiu o valor de R$21.843,53. Com 4 acertos, outros apostadores ganharam prêmios entre R$483,83 e R$1.451,49. Confira os municípios dos sortudos:

Abaetetuba - 2

Água Azul do Norte - 1

Altamira - 3

Ananindeua - 5

Barcarena - 3

Belém - 41

Benevides - 1

Breu Branco - 1

Cametá - 1

Canaã dos Carajás - 1

Capanema - 3

Castanhal - 4

Dom Eliseu - 2

Irituia - 1

Itaituba - 4

Magalhães Barata - 1

Marabá - 7

Marituba - 4

Nova Esperança - 1

Novo Progresso - 2

Ourilândia do Norte - 1

Paragominas - 7

Parauapebas - 4

Redenção - 4

Rondon do Pará - 1

Salvaterra - 1

Santa Isabel do Pará - 2

Santana do Araguaia - 1

Santarém - 8

São Félix do Xingu - 1

São Miguel do Guamá - 2

Soure - 1

Tailândia - 1

Tomé-Açu - 1

Tucumã - 1

Tucuruí - 4

Ulianópolis - 2

Uruará - 1

Vigia - 1

Xinguara - 1

Lotofácil - concurso 2786

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 25

Com 14 acertos, sete paraenses foram premiados no concurso 2786 da Lotofácil. Cada apostador ganhou o prêmio de R$1.279,62. Uma aposta do município de Belém garantiu o prêmio de R$3.838,80, na modalidade de bolão. Confira os municípios dos ganhadores.

Belém - 3

Goianésia do Pará - 1

Santa Maria do Pará - 1

Santarém - 1

Tucuruí - 1

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)