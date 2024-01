Obras da Policlínica/Natea de Marabá entram na reta final

Com uma estrutura de 2.482,55 m² de área construída, as obras da Policlínica/Natea (Núcleo de Atendimento Transtorno do Espectro Autista), avançam e atualmente estão com 82% dos serviços concluídos, em Marabá, no sudeste estadual. A estrutura conta com dois pavimentos, sendo 51 salas, e deve descentralizar os serviços de saúde especializados da capital para Marabá e região. A próxima etapa é a infraestrutura para acomodação do sistema de refrigeração e parte elétrica, bem como colocação das divisórias em drywall e acabamentos finais.

Com investimentos do Governo de cerca de R$ 26 milhões, o prédio está localizado na Avenida São Paulo, entre as Avenidas Pedro Marinho e Itacaiúnas, no Bairro Novo Horizonte.

Estrutura - O núcleo da Policlínica é contemplado com uma sala de tomografia; uma de ressonância magnética; sala de raios-X; duas salas de procedimentos invasivos; sala de recuperação; sala de mamografia; sala de ultrassonografia; densitometria; consultório ginecológico; consultório de otorrino e oftalmológico; sete salas de consultórios indiferenciados; salas de processamentos; endoscopia; uma sala de recuperação; quatro salas de coleta e três tipos de laboratórios diferenciados. Toda essa estrutura será responsável por oferecer 35 especialidades médicas para a comunidade.

Mão de obra - O Governo do Estado prioriza a contratação de mão de obra local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. O pedreiro Carlos Alberto Lopes Chaves trabalha na construção da Policlínica e viu no trabalho fixo um benefício para ele e sua família. Além disso, Carlos Alberto fala da importância dos atendimentos que serão possíveis após a inauguração do espaço. "Toda a saúde na nossa região vai com certeza melhorar. Eu fico feliz por fazer parte desse processo que tem cerca de 90% de mão de obra local."

Já o núcleo do Natea localizado no primeiro pavilhão é contemplado com sala para terapia ocupacional; sala de fonoaudiologia; jardim sensorial; integração sensorial e quatro salas de terapias indiferentes.

Importância do Natea - “Estamos ansiosos pela entrega do Natea de Marabá. A cidade é uma região que tem muita demanda e esse núcleo terá tanto atendimento médico, quanto multiprofissional, o que vai facilitar a vida dessas pessoas tanto para diagnóstico quanto para intervenção terapêutica e consequentemente melhoria de vidas de todas as pessoas com autismo, como para familiares”, destaca Nayara Barbalho, coordenadora da Cepa (Coordenação de Políticas para o Autismo).

O secretário regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon Neto, celebra o avanço da estrutura da Policlínica. “Estamos acompanhando continuamente as obras da Policlínica, desde a etapa inicial da terraplanagem do terreno. Importante destacar o papel que o Natea prestará aos autistas de Marabá e região, além das 35 especialidades médicas que serão ofertadas na Policlínica. Este serviço é aguardado por grande expectativa por parte de pais e responsáveis dos autistas. Estamos torcendo por essa virada de página no atendimento a esse público”, frisa o secretário.

“A Policlínica de Marabá contribuirá para a descentralização do atendimento de saúde na região Sudeste do Estado. Com o avançar das obras, cresce a nossa expectativa para entregar mais uma unidade, com atendimento especializado em consultas, exames e procedimentos”, afirma Edney Pereira, secretário em exercício da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).