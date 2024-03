Marabá: Rio Tocantins baixa pouco e famílias convivem com a ameaça de enchentes

A régua fluviométrica que marca o nível da água no Rio Tocantins, um dos que banham a cidade de Marabá, no sudeste do Estado, marca 9,36 metros nesta quinta-feira (29). Apesar da redução de dois centímetros em relação ao que marcava ontem, famílias que moram em áreas vulneráveis às enchentes já estão na expectativa pela mudança para os abrigos públicos construídos pela prefeitura local.

“Esses dois últimos anos, a enchente veio muito forte, a água subiu muito e minha casa ficou destruída. Desabou mesmo. Então precisei contar com a ajuda do meu filho para conseguir pagar o aluguel de uma casa aqui próximo para mim”, disse a diarista Maria de Fátima Brito.

“Eu não tenho condições de morar de aluguel. Mas a enchente, com certeza, vem. Então o jeito é esperar para mudar para um abrigo. A minha preocupação é porque se encher demais, essa área aqui fica cheia de cobra. É difícil até para fazer a mudança”, conta a pescadora Sandra de Castro.

Apesar da inquietação em que vivem essas famílias, as autoridades devem tomar novas medidas somente quando o nível do rio atingir 10 metros acima do normal. É nessa marca que as famílias começam a ser atingidas pela enchente e o município passa a trabalhar sob decreto de Situação de Emergência. “Enquanto isso, nós estamos monitorando o nível da água. A Defesa Civil também já fez todo o cadastro dessas pessoas que vivem em áreas alagadiças, 97% de toda a população impactada pelos rios Tocantins e Itacaiúnas foi mapeada e, hoje, nós conhecemos praticamente todas essas famílias”, explicou o coordenador da Defesa Civil municipal, Marcos Andrade.

A Defesa Civil projeta que, pelo menos nos próximos dias, a situação se mantenha dentro da normalidade e nenhuma família fique desabrigada até o final de semana. “A gente segue vigilante, monitorando o nível diariamente porque o importante é estar de prontidão. O rio sobe muito rápido e nessa marca de 10 a 11 metros nós já temos aí quase mil famílias atingidas”, analisa Andrade.

“Hoje, tivemos uma reunião com todo o staff da prefeitura de Marabá, além do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro, para poder traçar nosso esquema de trabalho caso haja uma cheia em Marabá”.