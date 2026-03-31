Marabá recebe mutirão de retificação de nome e gênero

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), por meio do seu Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (NUADE), anunciou o lançamento da campanha “Cidadania Trans em Movimento”. A iniciativa institucional, que visa promover direitos e a inclusão de pessoas trans e travestis em Marabá e municípios do sudeste paraense, terá seu ponto alto no dia 16 de maio de 2026, com uma programação intensa na Unidade 1 do Campus Marabá. O projeto surge como uma resposta estratégica ao cenário de desigualdade social que atinge essa população, focando em um dos pilares fundamentais da dignidade humana: o direito à identidade.

A principal ação do evento será o mutirão de retificação de nome e gênero. Para ser beneficiado por este serviço, o interessado deve se inscrever gratuitamente, até o próximo dia 10 de abril, preenchendo formulário online criado para este fim. Para muitas pessoas trans, a dissonância entre sua identidade e a documentação civil é uma barreira real que dificulta o acesso ao mercado de trabalho, à educação e aos serviços de saúde. De acordo com o coordenador-geral do NUADE, professor Dom Condeixa de Araújo, o objetivo é ampliar o acesso à documentação oficial e, consequentemente, fortalecer as políticas de equidade na região.

“A campanha 'Cidadania Trans em Movimento' é resultado de uma articulação conjunta pelo NUADE/Unifesspa, em parceria com o Núcleo de Defesa de Direitos Humanos (NDDH) da Defensoria Pública do Estado do Pará, a Gerência Estadual de Diversidade Sexual e Gênero e os movimentos sociais. Essa construção coletiva fortalece o acesso a direitos básicos e diálogo diretamente com a política de acesso e permanência de pessoas trans e travestis que a Unifesspa vem estruturando", detalha o professor.

Por meio de eventos como esse, a Unifesspa busca não apenas oferecer um serviço técnico, mas consolidar uma rede de proteção e visibilidade no sul e sudeste do Pará. A campanha é vista como um passo histórico dentro da universidade, reafirmando o papel da instituição de ensino superior como agente de transformação social e garantidora de direitos humanos fora dos muros acadêmicos.

Serviço :

Cidadania Trans em Movimento

Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

Horário: Das 8h às 17h

Local: Unifesspa – Unidade 1, Campus Marabá (Folha 31)

Público-alvo: Pessoas trans, travestis e específicas na pauta de direitos humanos.

Inscrições até 10 de abril pelo link: https://forms.gle/YDEF24dYyFUo86mC7

Documentos necessários: certidão de nascimento (ou casamento), RG e CPF

Para informações adicionais aos detalhes, a Unifesspa disponibiliza o telefone (21) 99685-6258 e o e-mail nuade@unifesspa.edu.br.