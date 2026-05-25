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Justiça Federal impõe restrições de tráfego nas pontes sobre o Rio Itacaiúnas, em Marabá

Decisão limita dias e horários para trânsito de veículos pesados nas pontes que ficam no perímetro urbano da BR-230, a Transamazônica

Tay Marquioro
fonte

Decisão deu prazos para o Dnit apresentar soluções para as pontes, que já apresentam problemas estruturais (MPF)

Uma das principais infraestruturas logísticas do sudeste do Pará acaba de entrar em regime de emergência determinado por lei. A Justiça Federal acolheu integralmente os pedidos urgentes apresentados pelo Ministério Público Federal (MPF) e determinou uma intervenção imediata para reduzir os graves riscos estruturais nas pontes sobre o Rio Itacaiúnas, localizadas no trecho urbano da BR-230 (Rodovia Transamazônica), em Marabá.

A ação civil pública, ajuizada pelo MPF em 22 de abril, foi motivada por vistorias e laudos técnicos alarmantes. Os documentos apontaram um cenário de deterioração acentuada, incluindo o afundamento da pista, rachaduras profundas na malha asfáltica e fissuras críticas nas estacas de fundação que sustentam as estruturas.

A decisão judicial joga luz sobre a gravidade da situação ao reconhecer textualmente o perigo gerado pela demora na solução do abalo estrutural e a ineficácia das medidas paliativas adotadas até então, que vinham submetendo a população a riscos e a longos congestionamentos diários.

A postura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi duramente criticada no despacho. A Justiça destacou a morosidade e a falta de transparência da autarquia federal, que chegou a estimar informalmente um prazo de 51 meses (mais de quatro anos) para a demolição e reconstrução das pontes. Contudo, o órgão não apresentou qualquer comprovação formal de cronograma ou de destinação orçamentária para o projeto.

Agora, o cenário mudou. A União e o Dnit estão legalmente obrigados a implementar um controle rigoroso de tráfego, garantir total transparência nas ações e apresentar uma solução definitiva para o problema.

Como fica o trânsito
Para poupar as estruturas já fragilizadas e tentar dar fluidez ao trânsito local, haverá uma restrição severa e temporária para veículos de alta capacidade de carga (como carretas, reboques, semirreboques e combinações de veículos de carga). A proibição se aplica a esses veículos independentemente de estarem carregados ou vazios. Até então, a travessia de veículos pesados era limitada a apenas uma das pontes.

O MPF também divulvou os horários de proibição no trecho urbano de acesso às pontes:

Segunda a sexta-feira, das as 7 horas às 20 horas.

Sábados, das 7 horas às 14 horas.

Domingos e feriados: Trânsito livre para todas as categorias.

A ação civil pública também prevê o prazo de 15 dias para o Dnit instalar a sinalização adequada. Em outros 15 dias, ações educativas serão realizadas junto aos condutores que trafegam pelo local, com orientações de segurança e sobre as restrições aplicadas. Depois disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) entra em campo para dar início à fiscalização, inclusive com a utilização de câmeras e sensores.

Para evitar o sobrepeso estático (veículos parados) e novos nós no trânsito, o Dnit e a PRF estão terminantemente proibidos de autorizar manifestações ou eventos de qualquer natureza sobre as pontes ou em suas vias de acesso. O descumprimento gerará uma multa pesada de R$ 200 mil por autorização emitida.

Transparência 
A Justiça Federal também estipulou metas claras com prazos curtos para tirar os órgãos públicos da inércia. Em 15 dias, o Dnit deve comprovar que a licitação para a compra e instalação de um novo pórtico físico de controle de altura e acesso está em fase de homologação (o equipamento anterior foi danificado e retirado). O órgão também deve garantir guinchos de prontidão para remover imediatamente qualquer veículo em pane sobre as pontes.

A cada 15 dias, o Dnit terá que enviar diretamente ao MPF boletins de monitoramento estrutural, detalhando a evolução das rachaduras e qualquer movimentação da estrutura. E, em 30 dias, a autarquia deve apresentar um cronograma objetivo e definitivo (seja para a recuperação ou para a demolição e reconstrução das pontes), discriminando etapas, prazos, fundamentos técnicos e as fontes de financiamento. Além disso, o órgão é obrigado a promover uma ampla campanha de divulgação para que a população de Marabá saiba exatamente quais medidas de segurança estão sendo adotadas.

O descumprimento de qualquer uma das determinações (exceto a de eventos, que tem punição própria) resultará em multa diária de R$ 5 mil para o Dnit e para a União, limitada ao teto de R$ 100 mil para cada ente. Caso sejam aplicados, os valores não irão para os cofres federais: serão revertidos diretamente para a prefeitura de Marabá, carimbados para investimentos em melhorias no trânsito local e ações sociais nas áreas vizinhas à rodovia.

Como a decisão foi proferida em caráter liminar devido à urgência do caso, o processo segue tramitando. No julgamento definitivo do mérito da ação, o Ministério Público Federal exige a condenação final dos réus para a execução completa das obras e o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 1 milhão.

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