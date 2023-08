Tem loteria hoje? Falha técnica atrasa sorteios desta terça-feira (22/08)

A Loterias Caixa informou, na noite desta terça-feira (22), que está enfrentando dificuldades para realizar o sorteio das modalidades da Mega Sena, Quina, Dia de Sorte e Lotofácil. O aviso veio por meio de live, pelo canal do youtube da Caixa Econômica. Veja!

Pelo cronograma do dia, as modalidades deveriam iniciar a partir das 20h. Até o momento, nem o globo foi abastecido para a conferência e autorização do sorteio pelos auditores fiscais. Não há detalhe de um novo horário para o inicío da loteria de hoje (22/08).

