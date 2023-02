Tem Loteria Federal hoje (22/02)? Quarta-Feira de cinzas muda calendário da loteria

Por conta do ponto facultativo de Quarta-Feira de Cinzas, não haverá o sorteio da Loteria Federal 05742-8 hoje (23/02). Pelo calendário da Caixa Econômica, o Loteria Federal retoma no sábado (25), na extração do final de semana.

O resultado pode ser acompanhado a partir das 19h. Já os jogos podem ser feitos no site da Loterias Caixa, até às 17h e acompanhao via Youtube da Caixa.

Confira o horário e as novas datas das loterias devido o ponto facultativo de Carnaval:

Resultado da Loteria Federal 05742-8 hoje

O resultado da Loteria Federal concurso 05742-8 só será executado no sábado (25). A loteria paga um prêmio de R$ 500 mil, pela Loteria Federal de ano novo. Fora do calendário especial, as apostas são sorteadas às quartas-feiras aos sábados, sempre às 19h. O público pode registrar os bilhetes nas casas lotéricas até as 17h, e pelo site ou aplicativo da Caixa, até as 18h.