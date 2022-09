Tele Sena de Primavera: Resultado do 3º sorteio da Tele Sena de Primavera de hoje, domingo (25/09)

Neste domingo (25/09) aconteceu o 3º sorteio da Tele Sena de Primavera 2022. Foram realizadas duas rodadas: ‘Mais Pontos’ ou ‘Menos Pontos’ e a Tele Sena Completa. A programação de hoje, 25/09, foi transmitida pelo canal aberto do SBT e pelo canal do Youtube da emissora, a partir das 19h45 (horário de Brasília).

Confira o resultado do sorteio da Tele Sena de Primanera 2022 quadro de Mais Pontos e Menos Pontos:

. O 1º Sorteio ‘Mais e Menos Pontos’ aconteceu no dia 11/09: 03 - 08 - 10 - 14 - 15 - 30 - 31 - 34 - 40 - 42

. O 2º Sorteio ‘Mais e Menos Pontos’ aconteceu no dia 18/09: 19 - 29 - 38 - 43 - 46

. O 3º Sorteio ‘Mais e Menos Pontos’ aconteceu no dia 25/09:02 - 11 - 28 - 32 - 47

. O 4º Sorteio ‘Mais e Menos Pontos’ acontece no dia 02/10:

. O 5º Sorteio ‘Mais e Menos Pontos’ acontece no dia 09/10:

Como funciona o quadro de ‘Mais’ ou ‘Menos’ pontos?

O quadro de ‘Mais’ ou ‘Menos’ pontos contém 35 dezenas. Ao todo, são 5 unidades sorteadas, em 5 domingos consecutivos da campanha. Ganha quem fizer o número máximo de acertos ou o mínimo ao final de todas as rodadas. O prêmio para "Mais pontos" é de R$ 600 mil. Há, ainda, a possibilidade de acertos pela modalidade "Pela Boa", se falta uma dezena para ganhar o prêmio ou "menos pontos", no valor de R$ 500 mil.

Confira o resultado do sorteio da Tele Sena Completa, do quadro de Mais Pontos:

. O 1º Sorteio 'Tele Sena Completa' aconteceu no dia 11/09: 54 - 55 - 56 - 58 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 72 - 74 - 75 - 76 - 80 - 81 - 82- 83 - 85 - 87

. O 2º Sorteio 'Tele Sena Completa' aconteceu no dia 18/09: 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 - 81 - 85

. O 3º Sorteio 'Tele Sena Completa' aconteceu no dia 25/09: 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 61 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 72 - 74 - 76 - 77 - 78 - 80 - 83

. O 4º Sorteio 'Tele Sena Completa' acontece no dia 02/10:

. O 5º Sorteio 'Tele Sena Completa' acontece no dia 09/10:

Como funciona o quadro Tele Sena Completa?

O quadro da Tele Sena Completa contém 20 dezenas, que podem ser selecionadas dentre as 37 bolas do globo. Serão sorteadas várias bolas, durante 5 sorteios, até que haja um ou mais bilhete com todas as dezenas preenchidas. Os prêmios são casas, carros e motos, em um valor total de R$ 400 mil.

Como comprar a Tele Sena?

A Tele Sena pode ser adquirida nas Casas Lotéricas, nos Correios, no site oficial.ou no aplicativo disponível nos sistemas Android e IOS.

Como é feito o pagamento da Tele sena?

O valor da premiação será disponibilizado ao titular em até 15 dias úteis após a data do sorteio, enviados diretamente para a caderneta de poupança. Todos os sorteados vão ser notificados pela Sociedade de Capitalização ou por meio do site www.telesena.com.br. É preciso disponibilizar documento de identificação para a comprovação.