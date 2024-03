Resultado da loteria Mega-Sena 2700 de hoje, quinta-feira (14/03)

O sorteio da Mega Sena 2700 de hoje, quinta-feira, 14/03, oferece a quantia de R$ 50 milhões entre os apostadores. O sorteio é realizado às 20h (horário de Brasília) pela Caixa Econômica Federal e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube.

Considerada como uma das principais loterias, a Mega-Sena, da Caixa, teve seus primeiros números sorteados no dia 11 de março de 1996, em Brasília. A nova modalidade de sorteio foi criada para substituir uma antiga loteria, a Sena, com a intenção de entregar "prêmios gigantescos" aos apostadores.

Desde então, a Mega-Sena é sorteada três vezes por semana pelo banco. Antes, o primeiro sorteio da semana acontecia às quartas. Agora, é feito às quintas. Já o segundo, permanece no sábado. Ambos os concursos têm seus números revelados às 20 horas, no YouTube da Caixa.

Como jogar no concurso?

Até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, vá a uma casa lotérica, ou acesse o Internet Banking da Caixa, ou o site Loterias Online. Em seguida, escolha seis números entre 1 e 60 e aguarde até o horário que as bolas serão sorteadas. É possível jogar mais números, o que consequentemente aumenta as chances e também o valor da aposta.

Quanto custa?

6 números - R$ 5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

Como retirar o prêmio?

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal;

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica;

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Qual o maior valor já sorteado?

Nas apostas regulares, a quantia mais alta foi a do concurso 2525, sorteada no dia 1 de outubro do ano passado. Dois sortudos, um em Caxias do Sul (RS) e o outro em Fernandópolis (SP) conquistaram o prêmio de R$ 317.853.788,54 no sorteio.

Onde acompanhar o resultado?

Os apostadores podem acessar o canal do YouTube da Caixa para assistir ao sorteio ao vivo. Toda quinta-feira e sábado o banco sorteia os seis números e oferece valores milionários aos jogadores dessa modalidade da loteria.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)