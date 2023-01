Paraenses acertam números da Lotofácil 2709 e Quina 6046; confira os prêmios

A Lotofácil 2709 e Quina 6046, sorteadas na última segunda-feira (9), premiaram 22 apostadores paraenses que jogaram nas duas modalidades das loterias. Os sorteios, realizados às 20 horas, foram divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações e os municípios dos ganhadores.

Lotofácil - concurso 2709

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 05 - 09 - 10 - 12 - 13 - 11 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Vinte e um apostadores paraenses foram premiados no concurso da Lotofácil.O valor dos prêmios é de R$ 567,20 de R$ 1.874,39 pelos 14 acertos, dos 15 números sorteados. Confira os municípios dos ganhadores:

Ananindeua

Belém - quatro ganhadores

Benevides - dois ganhadores

Bragança

Ipixuna do Pará

Marabá

Marituba

Nova Esperança do Piriá

Ourilândia do Norte - dois ganhadores

Paragominas - dois ganhadores

Rondon do Pará

Santarém

São Geraldo do Araguaia

Tucurui - dois ganhadores

Quina - concurso 6046

Os números sorteados foram: 01 - 40 - 69 - 73 - 76.

Na quina, com quatro acertos, um apostador de Belém foi premiado no concurso do último dia 09. O valor do prêmio é de R$ 16.718,88.

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)