Paraense acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva prêmio de mais de R$ 600 mil; confira o resultado

A Lotofácil 3043, sorteado no último sábado (2), teve duas apostas com 15 acertos, onde cada ganhador levou o prêmio de mais de R$ 600 mil, incluindo um paraense. O sorteio, realizado às 20 horas, foi divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 24 - 25.

No Pará, oito paraenses foram premiados no concurso 3043 da Lotofácil. Um morador do município de Viseu acertou as 15 dezenas e levou o prêmio de R$ 651.823,76. As outras sete apostas ganharam o valor de R$ 1.135,15. Confira os municípios dos ganhadores.

Altamira - 1

Ananindeua - 3

Belém - 1

Parauapebas - 2

Como apostar na Lotofácil?

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quantos números preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

O prêmio com valor líquido de até R$1.478,40, que corresponde a um valor bruto de R$ 2.112,00, pode ser resgatado diretamente em uma casa lotérica.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)