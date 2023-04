Mega Sena: Paraenses acertam na quina e na quadra; uma aposta ganhou mais de R$ 70 mil

O sorteio da Mega Sena 2587, no sábado (29), premiou um apostador de Pedro Leopoldo (MG) com R$ 61.056.497,58, após a pessoa acertar as seis dezenas. Mas outros 493 apostadores do Pará também ganharam dinheiro após acertarem entre 4 e 5 dezenas. Confira os municípios dos sortudos e os valores dos prêmios!

VEJA MAIS

Números sorteados na Mega Sena 2587

Veja os números do sorteio: 05 - 10 - 11 - 22 - 23 - 37

Cinco acertos

Cinco apostadores do Pará tiveram cinco acertos nos números sorteados. Dois ganhadores são de Belém.

Municípios dos ganhadores:

Altamira

Ananindeua

Belém

Quatipuru

Os prêmios foram de R$ 17.723,23 e R$ 70.892,91. Sendo que o maior valor foi para um bolão, com nove cotas, de Belém.

Quatro acertos

Com quatro dezenas acertadas, 488 apostadores ganharam até R$ 9.166,14. O valor mais alto entre os prêmios foi para um bolão de Belém, com nove cotas. Um bolão de Ananindeua, com 50 cotas, ganhou R$ 3.055,00.

Municípios dos ganhadores:

Abaetetuba

Afuá

Água Azul do Norte

Alenquer

Almeirim

Altamira

Anajás

Ananindeua

Anapu

Aveiro

Bagre

Barcarena

Belém

Benevides

Bragança

Breu Branco

Breves

Cametá

Canaã dos Carajás

Capanema

Capitão Poço

Castanhal

Conceição do Araguaia

Curionópolis

Curralinho

Curuçá

Dom Eliseu

Eldorado dos Carajás

Igarapé-Açu

Igarapé-Miri

Itaituba

Itupiranga

Jacareacanga

Jacundá

Juruti

Marabá

Marituba

Medicilândia

Moju

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Nova Ipixuna

Nova Timboteua

Novo Progresso

Novo Repartimento

Ourém

Ourilândia do Norte

Pacajá

Paragominas

Parauapebas

Piçarra

Placas

Ponta de Pedras

Portel

Redenção

Rurópolis

Salinópolis

Salvaterra

Santa Isabel do Pará

Santa Luzia do Pará

Santa Maria das Barreiras

Santa Maria do Pará

Santarém

Santarém Novo

Santo Antônio do Tauá

São Félix do Xingu

São Geraldo do Araguaia

São Miguel do Guamá

Soure

Tailândia

Terra Alta

Tomé-Açu

Trairão

Tucumã

Tucuruí

Ulianópolis

Uruará

Vigia

Xinguara

Valores dos prêmios:

R$ 305,46

R$ 305,50

R$ 305,52

R$ 305,54

R$ 916,30

R$ 916,44

R$ 916,50

R$ 916,52

R$ 916,62

R$ 1.833,20

R$ 1.833,24

R$ 3.055,00

R$ 9.166,14

Como resgatar o prêmio da Mega Sena

Veja o passo a passo para resgatar prêmio da Mega Sena:

Em valores até R$ 1.332,78 , você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

, você pode ir a uma para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.