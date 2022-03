Mega-Sena paga R$ 107 milhões nesta quarta-feira (09/03); saiba os valores que rendem com aplicações

Nesta quarta-feira (09), o prêmio acumulado da Mega Sena pode fazer um novo milionário no Brasil. Com valor estimado de R$107 milhões, o sorteio acontecerá às 20h (horário de Brasília) e as apostas podem ser feitas até as 18h.

Mas você sabe quanto renderia essa bolada caso fosse aplicado na poupança, Tesouro Direto e Certificado de Depósito Bancário (CDB)? Confira abaixo a quantia em cada aplicação:

Poupança

Com rentabilidade de 0,64%, caso o ganhador leve sozinho o prêmio de R$107 milhões, e aplicasse todo na poupança, esse prêmio renderia R$685 mil ao mês.

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Outra opção é aplicar em renda fixa e que são investimentos considerados menos arriscados. O Certificado de Depósito Bancário (CDB), por exemplo, está com rendimento em cerca de 0,7% ao mês. Isso daria um ganho de R$ 750 mil nos próximos 30 dias.

Tesouro Direto

O título público de renda fixa lançado pelo Tesouro Nacional em parceria com a Bolsa de Valores é um dos mais populares e tem a rentabilidade ligada à inflação, ou seja, acompanha a alta de preços no país.

Em um mês, os rendimentos nessa aplicação poderiam resultar em um preço milionário. Seria em torno de R$1.070.000 em ganhos em cima do prêmio nesta quarta.

