Mega Sena: ninguém acerta os seis números da loteria e prêmio acumula para R$ 85 milhões; veja

O prêmio da Mega Sena acumulou novamente após ninguém ter acertado os seis números do concurso 2629, sorteados na última terça-feira (5). O valor sorteado de R$ R$ 55 milhões, aumentou para R$ 85 milhões. O próximo sorteio será no sábado (9) às 20h, nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 49 apostadores foram premiados ao acertar a quina do concurso. Além destes, 3.184 apostas registradas acertaram a quadra.

Confira os números sorteados:

11 - 32 - 35 - 40 - 41 - 48

Como jogar na Mega Sena?

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Paraenses premiados

Ao todo, 43 paraenses acertaram quatro dos números sorteados no concurso 2629 da Mega Sena. Cada um foi premiado no valor de R$ 1.471,50. Confira os municípios dos ganhadores:

Afuá - 1

Ananindeua - 5

Belém - 15

Bragança - 1

Breu Branco - 1

Curuçá - 1

Gurupá - 1

Itaituba - 1

Marabá - 1

Marituba - 1

Mocajuba - 1

Monte Alegre - 1

Novo Progresso - 3

Ourém - 1

Paragominas - 1

Parauapebas - 1

Santarém - 2

São Domingos do Araguaia - 1

São Félix do Xingu - 1

Uruará - 1

Vigia - 1

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)