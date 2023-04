Mega Sena de hoje (29/04): quanto rendem na poupança os R$ 60 milhões do prêmio?

Neste sábado (29), a Mega Sena realizará o sorteio do concurso 2587 de um prêmio estimado em R$ 60 milhões, a partir das 20h. Com uma quantia tão elevada, é natural que muitos se perguntem qual seria o rendimento mensal, caso o dinheiro fosse aplicado em investimentos como a poupança ou títulos de renda fixa.

Se a pessoa levar sozinha o prêmio máximo, que é de R$ 60 milhões, eles renderiam cerca de R$ 406,6 mil por mês na poupança. A parte boa é que o rendimento é isento de Imposto de Renda. Mas para quem entende e quer se aventurar um pouco mais nos investimentos, há outras opções vantajosas. Veja!

Tesouro Selic 2026: a aplicação nesse negócio que oferece uma remuneração da Selic + 0,1192%. Nesse caso, os R$ 60 milhões renderiam aproximadamente R$ 506,4 mil por mês, já descontado o Imposto de Renda de 22,5%. Vale ressaltar que o IR diminui à medida que o recurso é aplicado, chegando a 15% após dois anos.

CDB: se aplicado os 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), renderia R$ 474,6 mil a cada 30 dias, também descontado o Imposto de Renda.

Tesouro IPCA+ com resgate em 2045: a estratégia oferece R$ 404,5 mil a cada 30 dias e tem uma taxa de rentabilidade que é a inflação mais 6,02% ao ano.

Vale destacar que os cálculos feitos por Bertoncello levaram em conta a taxa Selic e o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). É importante mencionar também que o valor do prêmio divulgado pela Caixa já inclui o desconto de 30% de Imposto de Renda. Além disso, o cálculo do rendimento no Tesouro é teórico, uma vez que o limite de aplicação é de R$ 1 milhão por mês, por investidor.