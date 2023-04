Mega Sena: aposta vai ficar mais cara; veja o valor e a data para o reajuste do preço

A Caixa Econômica Federal informou, nesta segunda-feira (10/04), que as Loterias vão sofrer reajuste no valor dos bilhetes. O percentual foi estabelecido, assim como o período do início do pagamento do novo valor. De acordo com a Caixa, o reajuste será feito para recuperar o valor monetário das apostas. O banco citou, ainda, a atualização de valores com base na inflação. A Mega Sena é uma das modalidades reajustadas. Confira o valor e a data para o reajuste do preço.

VEJA MAIS

Qual o novo valor da Mega Sena?

Atualmente, o valor da Mega Sena é R$ 4,50. A partir do novo reajuste, os apostadores vão ter que pagar R$ 5,00.

Quando começa a valer o reajuste no preço da Mega Sena?

O valor da Mega Sena será reajustado a partir do concurso 2588, que vai acontecer na terça-feira (02/05), sorteio especial do trabalhador.

Como jogar na Mega Sena

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para jogar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online. Para jogar na Mega Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60 e torcer para que eles sejam sorteados. É possível jogar mais números, aumentando as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta. Os sorteios acontecem duas vezes por semana e os prêmios podem chegar a milhões de reais.