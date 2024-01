Lotofácil: Qual o valor máximo do prêmio da loteria que posso receber em uma casa lotérica?

Uma das mais conhecidas modalidades das Loterias realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil chama atenção dos apostadores por ser uma das mais fáceis de ganhar. Sorteada de segunda-feira a sábado, essa loteria faz milhares de pessoas ganhadoras no Brasil em seus dias de sorteios, seja na faixa principal, de 15 números, ou nas demais existentes.

Por sortear altas quantias, a CEF estabeleceu um limite de dinheiro em espécie a ser recebido pessoalmente para um saque com maior segurança. Atualmente, o ganhador pode receber o prêmio de até R$ 2.112,00 em qualquer casa lotérica. Acima deste valor, o(a) sortudo(a) deve se apresentar em uma agência da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado, e solicitar o pagamento, que será realizado no prazo mínimo de D+2 (dois dias úteis).

Um detalhe importante é que o dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio. Caso não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal em áreas da saúde, segurança, cultura e esporte, beneficiando, assim, milhões de brasileiros.

Como apostar na Lotofácil?

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Quais documentos levar para receber o dinheiro?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)