Lotofácil 2787: aposta maranhense leva sozinha prêmio de quase R$ 1,5 milhão

Nesta quinta-feira (13), a modalidade Lotofácil, das Loterias Caixa, realizou seu sorteio de nº 2787 e teve um aposta que, sozinha, levou os exatos R$1.488.839,01 para casa. O bilhete sortudo é da cidade de Timon, no Maranhão, e fez uma aposta simples no centro da cidade, na casa lotérica "Boa Sorte", acertando as 15 dezenas sorteadas que garantiram a bolada.

Aposta maranhense ganha sozinha quase R$ 1,5 milhão no sorteio de nº 2878 da Lotofácil (Reprodução/Loterias Caixa)

É possível que a pessoa ganhadora seja do Piauí, já que aposta foi feita em Timon, cidade maranhense separada da capital piaiuense, Teresina, apenas pelo rio Parnaíba.

Confira as dezenas sorteadas do sorteio de nº 2.787 da Lotofácil

01-04-07-09-11-12-14-16-18-19-21-22-23-24-25.

Premiação

15 números: uma aposta ganhadora - R$ 1.488.839,01

14 números: 354 apostas ganhadoras - R$ 1.259,78

13 números: 10621 apostas ganhadoras - R$ 25,00

12 números: 115.761 apostas ganhadoras - R$ 10,00

11 números: 622.667 apostas ganhadoras - R$ 05,00

VEJA MAIS

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.