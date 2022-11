Lotofácil 2670: 16 paraenses acertam na loteria; confira o valor dos prêmios

A Lotofácil concurso 2670 sorteou o prêmio de R$ 5 milhões. Entre os 890 bilhetes premiados com 14 acertos, dez são de apostadores do Pará. Os detalhes das apostas ganhadoras foram divulgados após o resultado do sorteio da Caixa Econômica que aconteceu na quarta-feira (23). Os valores são de R$522,11 para cada ganhador e já podem ser retirados. Conheça os números premiados e saiba como resgatar a quantia.

Confira os números do concurso 2670 da Lotofácil:

01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 15 - 17 - 18 - 13 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Veja de onde são os ganhadores da Lotofácil - Concurso 2670:

Belém

Cametá

Itaituba

Marabá

Óbidos

Ourilândia do Norte

Redenção

Santarém

São Félix do Xingu

Tucumã

Saiba como resgatar o prêmio:

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)